AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта

В рамках сотрудничества AzerTelecom со стороны Азербайджана и Kazakhtelecom со стороны Казахстана создали совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по маршруту Азербайджан-Казахстан по дну Каспийского моря.

На основании ранее подписанного акционерного соглашения генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко и управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами Kazakhtelecom Акимжан Ахылбеков подписали документ о регистрации компании. Обе стороны выразили свою поддержку новосозданному совместному предприятию в реализации строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

«Создание совместного предприятия – это еще один важный шаг, который стороны сделали на пути создания Транскаспийской кабельной системы. Этот шаг подтверждает приверженность обеих сторон проекту, имеющему международное значение. Совместное предприятие будет инвестировать в создание важнейшего элемента проекта «Цифровой Шелковый Путь» — Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая обеспечит передачу мульти-терабитных объемов данных между Азией и Европой. Маршрут «Цифровой Шелковый Путь» сыграет важную роль в улучшении деловой среды, экономическом развитии и повышении позиций стран на мировой арене. Это откроет новые возможности для регионального сотрудничества», — сказал генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко.