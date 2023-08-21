Дело Илькина Сулейманова возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе, возвращено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Такое решение принял Гянджинский апелляционный суд.

Решение принято на основе жалобы, поданной отцом жертвы Шарифом Гулиевым.

Объявлено, что процесс отложен до принятия окончательного решения.

Отметим, что решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям Илькин Сулейманов приговорен к 18 годам лишения свободы. Он просил отменить этот приговор и оправдать его.

Отметим, что жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева 21 ноября 2019 года пропала без вести, ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года. 10 января 2020 года по подозрению в убийстве был задержан и привлечен к следствию житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов (1973 г.р.).

Ему были предъявлены обвинения по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и по другим статьям УК Азербайджана.