Азербайджанские боксеры отметились победами на чемпионате Европы

Под руководством главного тренера сборной Ровшана Гусейнова азербайджанский боксер Исмаил Велиев (70 кг) встретился с итальянцем Франческо ди Пальмо. В этом поединке азербайджанский боксер одержал победу со счетом 4:0 (30:27, 29:28, 29:28, 28:28, 29:28).

Другой представитель Азербайджана, Сафар Мамедзаде (90 кг), также победил во втором раунде боксера из Турции Бату Баса.

С этими победами оба боксера гарантировали себе по меньшей мере бронзовые медали, пройдя в полуфинал.

Отмечается, что во второй день четвертьфинала за право выхода в полуфинал будут бороться Тогрул Гулиев (57 кг), Шахин Асланов (52 кг), Сейдамир Гулиев (54 кг), Адиль Залов (63 кг), Ниджат Иманов (66 кг) и Медина Мамедова (60 кг).