После удара Украины Россия эвакуировала стратегические бомбардировщики

Минобороны РФ эвакуировало все самолеты с аэродрома под Новгородом, где 19 августа в результате удара украинского дрона был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

На базе «Сольцы» в Новгородской области, где базируется 40-й сводный авиационный полк, находились не менее шести бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, но 21 августа не осталось ни одного, свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал Джозеф Демпси, военный аналитик International Institute for Strategic Studies.

Также на фото виден черный след от пожара на одной из стоянок, что, вероятно, подтверждает потерю Ту-22М3, пишет Демпси. «Оставшиеся Ту-22М3, похоже, были передислоцированы после атаки», — добавляет он.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов накануне сообщил, что атака на аэродром произошла в момент подготовки машин к боевому вылету. Об этом свидетельствует наличие трапа для экипажа и яркий взрыв, который означает, что борт был заправлен. Юсов также подтвердил ответственность Украины за атаку на другую базу стратегических бомбардировщиков — аэродром «Шайковка» в Калужской области 21 августа.