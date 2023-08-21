ЕС выделяет €1,5 млрд Украине

Еврокомиссия объявила о выделении 1,5 млрд евро Украине и обсуждает путь к вступлению Киева в ЕС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Х (бывший Twitter).

Фон дер Ляйен также выразила поддержку Украине в вопросе восстановления, ремонта и укрепления украинского государства. Она объявила о выделении дополнительных 1,5 млрд евро Украине, а также подчеркнула намерение продолжать финансовую помощь в будущем.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что Евросоюз и дальше будет сотрудничать с Украиной в осуществлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки и в оказании экономической помощи.