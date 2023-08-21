ЕС выделяет €1,5 млрд Украине
Еврокомиссия объявила о выделении 1,5 млрд евро Украине и обсуждает путь к вступлению Киева в ЕС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Х (бывший Twitter).
Фон дер Ляйен также выразила поддержку Украине в вопросе восстановления, ремонта и укрепления украинского государства. Она объявила о выделении дополнительных 1,5 млрд евро Украине, а также подчеркнула намерение продолжать финансовую помощь в будущем.
Глава Еврокомиссии также сообщила, что Евросоюз и дальше будет сотрудничать с Украиной в осуществлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки и в оказании экономической помощи.
Productive meeting with @ZelenskyyUa— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023
We discussed Ukraine’s progress on the EU path as well as our continued support in the face of Russia’s aggression.
We’ll continue working together to bring Ukraine’s grain to world markets and to provide economic assistance. pic.twitter.com/jwVItCjlyX