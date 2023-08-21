Украинские войска с боем вошли в село Работино Запорожской области на мелитопольском направлении и организовали эвакуацию местных жителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли». Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии», – написала Маляр в телеграме, добавив, что бои продолжаются.

Пресс-служба 47-й механизированной отдельной бригады ВСУ опубликовала кадры, снятые бойцами подразделения. На них можно увидеть, как жители освобожденного села, остававшиеся много месяцев без мобильной связи, сообщают своим родным, что их вывезли из опасного района.

«Два месяца упорных боев, и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали много эшелонированную линию обороны оккупантов! Первое, что сделали военнослужащие, – известили местных о необходимости срочно уезжать, ведь враг цинично продолжает стирать деревню с лица земли», — рассказала пресс-служба подразделения.

Британская разведка 15 августа сообщала, что боевые действия в районе села Работино ведет подконтрольный Рамзану Кадырову батальон «Ахмат-Восток».