Украина о возвращении Крыма: «Другого варианта нет, только военным путем»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет, сообщают украинские СМИ.

«Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет», — сказал секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что пока Крым не будет возвращен, конфликт нельзя считать завершенным, ведь это означает, что наследие войны будет передано будущим поколениям и им придется жить с этой угрозой.

«Только выгнав Россию с территории Крыма, подвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени», — сказал Данилов.

Он выразил убеждение в том, что нет иного варианта, кроме силового освобождения Крыма.

«Будет ли трудно? Да, будет трудно. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего, месседжи будут отправлять», - сказал секретарь СНБО.

Согласно его заявлению, Украина получает множество анонимных сообщений, в которых говорится, что Крым не следует возвращать силой.

«А как только один человек, клерк из НАТО, открыл лицо, он сразу получил от всего мирового сообщества ответ. Поэтому, нам свое делать, освобождать территории, возвращаться к Черному и Азовскому морям. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности», - подытожил Данилов.