Алжир закрыл небо для Франции

Алжир отказал в просьбе Франции предоставить свое воздушное пространство для проведения военной операции в Нигере. Об этом сообщило алжирское государственное радио.

Отмечается, что Алжир всегда выступал против применения силы, а его позиция в отношении военного переворота в Нигере была четкой и однозначной. Столкнувшись с отказом Алжира, Париж обратился с такой же просьбой к Марокко.

Утверждается, что власти Марокко якобы приняли решение открыть воздушное пространство французским боевым самолетам для проведения военной интервенции в Нигере.

Ранее Алжир выразил протест в отношении возможной военной интервенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Нигере.