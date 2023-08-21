Ранение военнослужащего в Кельбаджаре: возбуждено уголовное дело

По сообщению Кельбаджарской военной прокуратуры, начато уголовное дело по факту ранения военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Назарова Рамиза Исмат оглу в результате обстрела со стороны противника.

На основании полученной информации сотрудники Кельбаджарской военной прокуратуры совместно с экспертами отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры провели необходимое расследование.

В Кельбаджарской военной прокуратуре начато уголовное дело по статье 29.120.2.12 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной вражды или неприязни).

В ходе расследования были допрошены свидетели, назначены экспертизы и проведены срочные следственные мероприятия.

Согласно заявлению, на данный момент следствие продолжается и все необходимые действия будут предприняты в соответствии с действующим законодательством.