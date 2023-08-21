Незаконный объект хотели построить в центре Баку

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре пресекло незаконные строительные работы на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе Баку.

Госкомитет в порядке градостроительного надзора проинформировал Исполнительную власть Баку и Сабаильского района о принятии мер, предусмотренных законодательством.

В настоящее время строительные работы остановлены, ситуация взята под контроль Главным управлением госкомитета.