В Казахстане жалуются на дефицит воды

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что климатические изменения и дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства в Казахстане, сообщает агентство Fergana News.

Согласно заявлению премьера Казахстана Смаилова, лето этого года оказалось засушливым, что привело к негативным последствиям для нескольких регионов страны.

«Как вы знаете, лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва правительства. В целом, ситуация находится под контролем. Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся», — отметил глава правительства.

Он добавил, что климатические изменения и дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства, поэтому необходимо разработать дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов.