Украинские диверсанты на границе с Россией

Источники телеграм-каналов Mash и Shot ранее сообщали о попытке восьми диверсантов проникнуть на территорию Брянской области. Группа диверсантов попыталась пересечь границу в районе сел Сушаны и Забрама. По сообщению каналов, при себе у них были американские карабины М4 и гранаты.

По данным Mash, перед атакой районы Климовский и Суземский подверглись обстрелу из минометов. Обстрел привел к нарушению электроснабжения и повреждению домов. Однако информации о пострадавших среди мирного населения нет.

Это уже третья попытка прорыва границы, о которой сообщает губернатор Брянской области за последнюю неделю. В августе также были зафиксированы попытки диверсантов прорваться в других районах.