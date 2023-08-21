Чеченский спецназовец жалуется на украинские дроны: «Баба Яга» «ворует» российских военных

Украинские военные используют большие модернизированные дроны, чтобы по ночам «воровать» раненых российских военных. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» спецназовец с позывным Раут из чеченского подразделения «Ахмат».

Речь идет о беспилотнике, который российские военные прозвали «Баба Яга», который обычно сопровождают два маленьких разведывательных БПЛА типа DJI Mavic. Эти дроны появляются ночью, сбить их сложно, потому что на них не действуют системы радиоэлектронной борьбы. При этом «Баба Яга» за один вылет может сбросить до четырех 82-миллиметровых мин или две большие 120-миллиметровые мины, а ее мощности хватает на 15 боевых миссий.

«Такие же большие дроны, только чуть модернизированнее, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него», — утверждает Раут.

По словам украинских экспертов, ВСУ действительно применяют крупные дроны «Баба Яга», которые могут поднимать боеприпасы весом до 20 кг, но не человека. «Баба Яга» работает автономно: оператор загружает координаты целей, после чего дрон летит к указанному месту, сбрасывает боеприпас, а затем самостоятельно возвращается.