О чем говорили послы России и Ирана в Баку

Михаил Евдокимов, недавно назначенный посол Российской Федерации в Азербайджане, провел встречу с иранским послом Аббасом Мусави, сообщает Iran Press.

По данным агентства, в ходе встречи дипломаты обсудили широкий спектр вопросов, включая развитие двусторонних отношений, трехстороннее сотрудничество между Тегераном, Баку и Москвой, а также последние новости о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Особое внимание было уделено ситуации в регионе Карабаха и расширению сотрудничества между пяти прибрежными странами Каспийского моря в сфере экономики и охраны окружающей среды.