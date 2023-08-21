«Народ хочет свержения режима!» - громогласно скандировали участники многочисленной демонстрации в столице провинции Сувейда, передает Suweida 24.

В одном из городов мальчик нес картонную табличку с надписью «Почему чипсы стали дороже?», намекая на рост цен на продукты питания.

Сирия находится в глубоком экономическом кризисе, который привел к рекордному падению ее валюты до 15 500 сирийских фунтов за доллар на прошлой неделе. На начальном этапе гражданской войны 12 лет назад курс валюты составлял 47 фунтов за доллар.

Провинция Сувейда, где проживает большая часть друзского населения страны и которая оставалась под контролем правительства на протяжении всей войны, в основном смогла избежать беспорядков, характерных для других регионов. Критика правительства остается редкостью в этих районах, которые считались лояльными силам Асада.

Антиправительственные митинги в провинции начались на прошлой неделе из-за повышения цен на бензин, что ухудшило и так сложное положение семей, с трудом сводящих концы с концами.

Сирийская обсерватория по правам человека, занимающаяся наблюдением за военными действиями, сообщила, что за последнюю неделю митинги распространились по всей провинции, затронув 11 городов и поселков.

Согласно данным, в нескольких районах государственные учреждения полностью приостановили свою работу.

Сирийские власти пока не комментировали протесты. Проправительственная ежедневная газета «Аль-Ватан» сообщила во вторник, что демонстранты нарушили работу банков, государственных учреждений и пекарен.