МИД Германии одобряет: по территории России можно бить

Удары дронов по объектам на территории России не нарушают международное право. Как передает Deutsche Welle, об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Россия напала на Украину. Поэтому, согласно Уставу ООН, Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ. Россия нарушает Устав ООН, запрещающий применение силы. Россия безостановочно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права», — так глава МИД ФРГ ответила на вопрос журналистов об атаках дронов по территории РФ.

Министр иностранных дел ФРГ также подчеркнула, что перед Украиной стоит огромная проблема разминирования территорий, которые ранее были оккупированы Россией. Согласно Бербок, российские военные заминировали значительные территории в Украине, сравнимые по размеру с западной Германией. В связи с этим она отметила, что Германия совместно с союзниками обсуждает дальнейшую возможность оказания поддержки Киеву в процессе разминирования.