Эльяс Шафиев, собкор 23:06

Индийские торговцы отправили лиц, желающих обосноваться в Канаде, сначала в Дубай, а оттуда в Азербайджан. Нелегалы побывали еще в ряде стран, а потом их арестовали. В новостях о криминальных деяниях индийцев, связанных с Азербайджаном, которые опубликовали индийские СМИ, отмечается, что два турагента в городе Бхаванигарх штата Пенджаб получили крупную сумму денег от брата и сестры, которые хотели обосноваться в Канаде. Однако их вместо Канады отправили в Дубай, а оттуда - в Азербайджан.

Пострадавшие рассказали, что их отправили из Дели в Дубай 28 марта прошлого года. Там индийцы 28 дней ждали получения канадской визы. Затем турагенты пообещали, что их визы отправят в Азербайджан. Индийцы прилетели в Баку, однако прошло два месяца, а никаких виз они так и не дождались. После торговцы людьми отправили их в Сербию по фальшивым документам. В Сербии они были доставлены на границу с Австрией, где их арестовала полиция. Однако после проверки документов их отпустили. В этот раз агенты отвезли их в Италию. «Из Италии мы поехали в Португалию, где пробыли 22 дня. Не было денег на еду, мы голодали и, столкнувшись с серьезными проблемами, 25 января этого года наконец решили вернуться сюда. Агенты забрали у нас паспорта, и потому, находясь в шести странах, мы столкнулись со многими проблемами. А рассказать о своем тяжелом положении не могли, так как они угрожали нам», — рассказывает один из потерпевших.