Говядина может стать деликатесом для азербайджанцев

За последние дни стоимость 1 килограмма говядины с костями в Азербайджане достигла 15-16 манатов, в то время как в начале года она стоила 11-12 манатов.

По словам председателя Союза свободных потребителей Эйюба Гусейнова, в основе роста цен на мясо лежит не только российско-украинская война, но и большое количество факторов, способствующих росту цен.

«Первая причина состоит в том, что Минсельхоз проводит политику, стимулирующую выращивание хлопка в стране. В конечном итоге важные места выгона (пастбища) для скота превращаются в хлопковые плантации.

То есть люди отказываются содержать скот и переходят на хлопководство. А это сокращает количество животных, что, естественно, приводит к росту цен. В качестве второй причины можно назвать то, что за последние три года корма для животных подорожали примерно на 80%, что повлияло на цену мяса.

Третья причина в том, что животных, выращиваемых на частных фермах, практически невозможно продать на рынке, так как здесь главенствуют трейдеры.

Они имеют тесные связи с мясным бизнесом и не позволяют владельцам домашних животных напрямую продавать товары. Причем трейдеры действуют практически незаконно, не платя налогов, устанавливая на мясо цену, которая выгодна для них самих, тем самым стимулируя рост цен.

А четвертая причина в том, что животноводческий сектор все больше концентрируется в руках мегаферм. Их доступ к кормовым и водным ресурсам находится на высоком уровне, они присвоили эти ресурсы таким образом, что могут легко вытеснить отдельные хозяйства, пойти на картельные сделки и диктовать цены на рынке», - сказал Гусейнов.