В Россию пришла сибирская язва

На рынке в Воронежской области России обнаружен очаг сибирской язвы, сообщают российские СМИ.

Несколько дней назад первый очаг сибирской язвы был выявлен на территории Панинского муниципального района Воронежской области, на территории района введён режим ЧС.

Один случай заболевания человека сибирской язвой был зафиксирован в Панинском районе. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.