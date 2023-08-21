Премьер Молдовы посетит Украину

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приедет в Украину 22-24 августа. Он будет участвовать в саммите Крымской платформы.

"Премьер-министр Дорин Речан будет представлять Республику Молдова на саммите Крымской платформы, который пройдет в Украине 23 августа.

В поездке в соседнюю страну премьера будут сопровождать вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Болеа, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры Андрей Спину и государственный секретарь Министерства иностранных дел Руслан Болбочан", - рассказал пресс-секретарь молдавского премьера Даниэль Вода.

Крымская платформа - это инициатива украинских властей, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.