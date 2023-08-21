Сколько человек депортировали из Стамбула

Власти Стамбула в течение месяца выявили 21 тыс. иностранцев из числа проживающих в городе, которые не имеют законных оснований находиться в Турции, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что обнаружить нелегалов удалось благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки. Этот проект в пилотном режиме реализуется в Стамбуле. Полиция получила возможность оперативно и на месте проверять отпечатки пальцев и документы иностранцев.

Если человек не может предоставить удостоверение личности, а в системе нет его отпечатков, которые сдает каждый владелец перед получением документов на пребывание в стране, то нарушитель доставляется в миграционное управление для дополнительной проверки.

"Мы выявили, что 21 тыс. иностранцев не имеют законного права быть в Турции, то есть являются нелегалами. В их отношении мы инициировали процедуру депортации, и они были выдворены", - цитирует Ерликая газета Star.