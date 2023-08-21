Посол Азербайджана отметил улыбку армянской девушки

Шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют, написал посол Азербайджана Рахман Мустафаев в социальной сети X, комментируя сегодняшний эпизод, когда армянская девушка Элен Арустамян ответила на вопросы азербайджанских журналистов.

"Для молодой армянской девушки общение с азербайджанскими журналистами на ППП "Лачин" в этот напряженный момент в отношениях между Азербайджаном и Арменией должно быть было непростым.

Тот факт, что она сделала это с улыбкой, говорит о том, что шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют", - написал Мустафаев.