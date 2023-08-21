Украина просит у США дальнобойные ракеты

Киев желает получить у США Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile - двухтонную малозаметную крылатую ракету с радиусом действия 370 км. До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 не реализуют своего полного потенциала, пишет издание Forbes.

"Впереди еще долгий путь до того, как F-16 поступят на вооружение в Украине, и остается открытым вопрос, насколько они повлияют на исход войны", - рассказал Бринн Таннехилл, аналитик корпорации RAND в Калифорнии.

Сейчас небольшая группировка модифицированных бомбардировщиков Су-24М / МР, которые летают в составе 7-й бригады тактической авиации с аэродрома в Староконстантинове на западе Украины, является основной воздушной силой Украины.

Они выпускают британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Су-24 могут поражать российские войска и материально-технические узлы на расстоянии до 249 км.

F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Соединив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность ударов. Эти ракеты могут помочь Киеву достичь одной из главных целей - освободить Крым", - пишет издание.