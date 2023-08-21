Путин заявил о готовности вернуться к зерновой сделке

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае «реального выполнения всех обязательств перед ней». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться - только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», - сказал он.

По словам Путина, «России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж», и «ни одно из условий зерновой сделки выполнено не было, обязательства перед Россией игнорировались».