Глава Генштаба Ирана позвонил Закиру Гасанову

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммедом Хоссейном Багери. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщили в Минобороны.

Стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

Гасанов и Багери также обсудили перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.