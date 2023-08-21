Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России по-прежнему сложная, федеральное правительство, региональные власти и общество совместными усилиями должны изменить эту ситуацию.

"Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что ранее давались поручения, связанные с дополнительными мерами в сфере демографии, и на сегодня во всех субъектах России работают региональные программы по повышению рождаемости.

Путин подчеркнул, что "Россия вновь в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий".