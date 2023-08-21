Известный датский режиссер поддержал Россию

Всемирно известный датский режиссер Ларс фон Триер возмутился, что премьер-министр страны Метте Фредериксен фотографировалась в кабине F-16 с Владимиром Зеленским, «улыбаясь от уха до уха».

«Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как кто-то безгранично влюбленный, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств нашего времени, улыбаясь от уха до уха): жизни русских также имеют значение», - написал фон Триер.