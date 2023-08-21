Евро-2023: Азербайджан вырвал важнейшую победу у Греции

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела четвертый матч на чемпионате Европы.

В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась со сборной Греции и в упорнейшем матче одержала победу со счетом 3:2 (22:25, 25:19, 27:29, 25:18, 15:12).

Напомним, в трех первых матчах сборная Азербайджана сначала взяла верх над Чехией (3:0), а затем уступила Германии (1:3) и Турции (0:3).

Вчера в нашей группе «С» Турция обыграла Чехию (3:1), а Швеция с таким же счетом неожиданно одолела Германию, обострив борьбу за выход в плей-офф.

Турнирное положение:

1. Турция – 3 победы, 9 очков (3 матча)

2. Германия – 2, 6 (3)

3. Азербайджан – 2, 5 (4)

4. Греция – 1, 4 (4)

5. Чехия – 1, 3 (3)

6. Швеция – 1, 3 (3).

Важно отметить, что первым критерием при распределении команд является количество побед, а уже потом набранные очки и т.д.

Сборная Азербайджана с двумя победами и 5 очками занимает 3-е место. Но выход в плей-офф пока не гарантирован. Завтра нашу команду ждет не менее важный заключительный матч группового этапа со Швецией. Игра начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Как известно, четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.