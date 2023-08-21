Представитель Международной федерации: «В Баку нет никаких проблем»

Технический представитель Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) в стрельбе из пистолета и винтовки Ядранка Струкич рассказала о том, как проходит чемпионат мира в Баку.

«В целом соревнование проходит хорошо, - говорит хорватская специалистка. - Не могу сказать, что есть серьезные проблемы. Как и на любом турнире, тут тоже есть технические вопросы. Обычно решаем их во время тренировок спортсменов или перед финалами. Сейчас нет никаких проблем.

Чемпионат мира в Баку является лицензионным на Олимпиаду в Париж. Поэтому у спортсменов особое желание отличиться. У стрелков нет никаких жалоб.

Хочу поблагодарить антидопинговую команду. Азербайджан очень хорошо сотрудничает с нами в этом плане. В отличие от других соревнований в Баку нет никаких проблем с тестами на допинг».