Мирзиёев рассказал, как в Узбекистане относятся к Гейдару Алиеву

В Узбекистане к памяти Гейдара Алиева относятся «совершенно по-другому», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Я считаю, что все, что было сделано, народ Узбекистана воспринимает совершенно по-другому.

И старшее поколение, которое видело, встречалось, работало, преподнесло нашей молодежи Узбекистана, что Гейдар Алиевич на самом деле долгие годы многое делал для того, чтобы Узбекистан и Азербайджан достигли тех целей, которые были поставлены в те сложные моменты жизни, чтобы руководство Азербайджана и Узбекистана друг друга понимали, и многого достигли», - сказал Мирзиёев.