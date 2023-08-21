Сепаратисты не теряют надежды построить фортификационные сооружения

22 августа около 19:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана попытались установить долговременные фортификационные устройства перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Как сообщили в Минобороны, в результате неотложных мер, принятых частями армии Азнрбайджана, работы были немедленно остановлены.