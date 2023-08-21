Трамп планирует явиться в тюрьму

Бывший президент Дональд Трамп подтвердил в понедельник вечером, что он планирует появиться в четверг в Атланте, где его должны арестовать в связи с предъявленными ему обвинениями.

В Джорджии Трампа обвиняют в том, что он пытался отменить свое поражение в штате на президентских выборах 2020. Экс-президент сообщил об этом в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«В четверг я поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы меня арестовали», — написал Трамп, который является наиболее вероятным кандидатом на участие в выборах в 2024 году от Республиканской партии.

Он охарактеризовал обвинительное заключение как политически мотивированную попытку сорвать его кампанию по переизбранию.