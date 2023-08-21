Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:25

Дональд Трамп договорился через своих адвокатов с судьей Атланты о выплате залога в размере 200 тысяч долларов. Насколько можно судить это, возможно, не поможет ему избежать ареста и заключения в тюрьму на короткое время в ожидании получения обвинения, но может значительно сократить тюремный срок. В обмен власти штата Джорджия обязали его не общаться с другими 18 обвиняемыми по этому делу и не оказывать давления на свидетелей. Напомним, что самого Трампа и его бывших высокопоставленных политиков обвиняют в попытках вмешательства в выборы в Джорджии во время кампании 2020 года с тем, чтобы пересмотреть данные голосования. Это дало бы победу на выборах проигравшему экс-президенту, а не Джо Байдену.

Решение о выплате залога лишний раз убедило сторонников Трампа в том, что он —сильный лидер, который «умеет решать проблемы». В результате его рейтинг вырос до заоблачных высот. У него теперь 61 процент поддержки среди всех участников республиканских праймериз, первый раунд которых стартует 23 августа. У ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса — 17 процентов, у бывшего вице-президента США Майка Пенса — всего 5 процентов. Таким образом, Трамп вне зависимости от судебных процессов, которые его ждут, а всего их четыре, гарантированно становится номинантом республиканцев на выборах. И в отсутствие сильных соперников Трамп просто решил проигнорировать первые дебаты, которые пройдут в Милуоки, что в штате Висконсин. В самом деле, зачем «заморачиваться» и вести перепалку с соперниками при таком рейтинге? Между тем, «умеющий решать проблемы» кандидат постепенно начинает знакомить нацию с видением своей программы в случае, если он вновь станет хозяином Белого дома. В прошлом месяце, выступая на конференции Консервативного политического действия, Трамп заявил: «В 2016 году я говорил, что буду вашим голосом. Теперь к этому добавляю: «Я ваш боец, я буду вашим правосудием. И буду возмездием по отношению к тем, кто был предан». Что означают эти громкие обещания? Как пишет Washington Post, Трамп в случае победы на выборах намерен, например, вывести военных на улицы городов для борьбы с преступностью (законы Соединенных Штатов запрещают использовать армию для решения внутренних проблем), добиться проведения обязательных обысков подозреваемых в случае задержания (в США это называется stop-and-frisk, практика, которая вызвала решительное противодействие правозащитных групп), осуществить насильственную депортацию всех незаконных иммигрантов, облегчить условия для увольнения федеральных работников.

Трамп говорит, что он недоделал свою работу во время первого срока и сейчас намерен продолжить ее с удвоенной энергией. Между тем, в числе незавершенных идей первого мандата фигурирует запрет на въезд в США граждан ведущих мусульманских стран и введение торговых барьеров. Первое вызвало серьезное противодействие внутри США, второе обернулось коллапсом торговых отношений Америки со странами Западной Европы. И то, что многие республиканцы поддерживают эти лозунги, свидетельствует о значительной радикализации избирательной базы Трампа, проходящей под лозунгом «Сделаем Америку вновь великой!». Когда-то Рональд Рейган говорил: «Правительство не является средством решения проблем, оно само по себе проблема». Сейчас Америка изменилась до такой степени, что вполне воспринимает призывы Трампа заменить рейгановский консерватизм сравнительно небольшого государства на мускульную власть, заряженную не только энергией, но и гневом и желанием отмщения. «Одна вещь, которую мы усвоили от Трампа и авторитарных популистов такого типа – это то, что не должны воспринимать их риторику как беззубую болтовню, - говорит сотрудник Станфордского университета Ларри Даймонд. — Мы должны отнестись к этому очень серьезно».