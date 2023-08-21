Чехи арестовали квартиры зятя главного ракетчика России

Отмечается, что арест наложили на 14 квартир, которые были оформлены на Зорикова. Кроме того, Чехия забрала долю в его компании.

Сейчас Зориков не может продать или передать две свои квартиры в роскошном комплексе в Праге и двенадцать квартир в доме в Жижкове, находящихся в трехэтажном здании.

Также правоохранители уже заблокировали компанию Зорикова по аренде недвижимости Riomax. Однако еще до объявления санкций он успел передать долю в другой чешской компании Altera отцу.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы наказать тех, кто связан с российским президентом Владимиром Путиным, активно помогает ему и получает выгоду от войны России против Украины.