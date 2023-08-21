Россиянам надо выучить латышский за два года

Проживающие в Латвии граждане России могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку, заявил глава МВД Латвии Марис Кучинскис.

По словам министра, латвийское правительство собирается внести изменения в закон о миграции, чтобы граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, могли получить временный вид на жительство на два года и за это время пройти экзаменационное испытание.

Каждый случай несдачи экзамена, согласно заявлению министра, будет рассматриваться в индивидуальном порядке, пока «никого депортировать не будут», поскольку «это создало бы риски провокаций и судебных дел».