Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:49

«Вернетесь ли вы в страну, где с вами обращаются как с преступником? Где ваши дети изгнаны из своего привычного окружения? Где вас преследуют, буквально охотятся за вами? И где политики требуют еще более жестких санкций против меня?..». Так Андрей Мельниченко, самый богатый, по версии Forbes, бизнесмен в России, обладатель капитала свыше 25 миллиардов долларов, ответил на вопрос швейцарского журналиста.

Нет, говорил при этом миллиардер не о России, где у него нынче собираются отобрать в пользу государства один из главных активов - «Сибирскую энергетическую компанию» (СИБЭКО). В годичной давности интервью Die Weltwoche Мельниченко жаловался на то, что его лишила вида на жительство Швейцария, страна, в которой он к тому времени прожил 15 лет, и где расположена штаб-квартира другой его компании – «ЕвроХим». Андрей Мельниченко оказался под западными санкциями. 24 февраля 2022 года он принял участие во встрече Владимира Путина с российскими деловыми кругами. Этого обстоятельства, да и того соображения, что стать богатейшим человеком в России без тесных и душевных отношений с властью невозможно, хватило для того, чтобы Мельниченко отнесли к «предпринимателям из близкого круга Путина». Миллиардер как-то пытался объяснить, что произошла чудовищная ошибка: «Сегодня меня называют русским. Да, у меня есть российский паспорт. Но русский ли я? Вы можете называть меня белорусом, украинцем — или швейцарцем, потому что уже почти 15 лет я живу в основном в Швейцарии. Или вы можете называть меня эмиратцем, потому что у меня гражданство ОАЭ. Моя жена из Европы, она гражданка Хорватии. Мои дети родились во Франции и являются европейскими гражданами». Ничего не помогло, и вся семья перебралась из уютной Европы в Объединенные Арабские Эмираты, паспортом которых Мельниченко вскоре обзавелся. Не в Россию же возвращаться. И вот теперь прилетело с другой стороны. Генеральная прокуратура РФ посчитала, что сделка по приобретению активов СИБЭКО в 2018 году за 32,4 миллиарда рублей прошла с нарушениями, и подала иск с целью изыскания акций компании в пользу государства. Можно не сомневаться в том, что государство своего добьется.