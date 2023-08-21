Как самого богатого человека раздели в Швейцарии и разорили в России с миру по нитке - голому рубашка
«Вернетесь ли вы в страну, где с вами обращаются как с преступником? Где ваши дети изгнаны из своего привычного окружения? Где вас преследуют, буквально охотятся за вами? И где политики требуют еще более жестких санкций против меня?..».
Так Андрей Мельниченко, самый богатый, по версии Forbes, бизнесмен в России, обладатель капитала свыше 25 миллиардов долларов, ответил на вопрос швейцарского журналиста.
Нет, говорил при этом миллиардер не о России, где у него нынче собираются отобрать в пользу государства один из главных активов - «Сибирскую энергетическую компанию» (СИБЭКО). В годичной давности интервью Die Weltwoche Мельниченко жаловался на то, что его лишила вида на жительство Швейцария, страна, в которой он к тому времени прожил 15 лет, и где расположена штаб-квартира другой его компании – «ЕвроХим». Андрей Мельниченко оказался под западными санкциями. 24 февраля 2022 года он принял участие во встрече Владимира Путина с российскими деловыми кругами. Этого обстоятельства, да и того соображения, что стать богатейшим человеком в России без тесных и душевных отношений с властью невозможно, хватило для того, чтобы Мельниченко отнесли к «предпринимателям из близкого круга Путина».
Миллиардер как-то пытался объяснить, что произошла чудовищная ошибка: «Сегодня меня называют русским. Да, у меня есть российский паспорт. Но русский ли я? Вы можете называть меня белорусом, украинцем — или швейцарцем, потому что уже почти 15 лет я живу в основном в Швейцарии. Или вы можете называть меня эмиратцем, потому что у меня гражданство ОАЭ. Моя жена из Европы, она гражданка Хорватии. Мои дети родились во Франции и являются европейскими гражданами». Ничего не помогло, и вся семья перебралась из уютной Европы в Объединенные Арабские Эмираты, паспортом которых Мельниченко вскоре обзавелся. Не в Россию же возвращаться.
И вот теперь прилетело с другой стороны. Генеральная прокуратура РФ посчитала, что сделка по приобретению активов СИБЭКО в 2018 году за 32,4 миллиарда рублей прошла с нарушениями, и подала иск с целью изыскания акций компании в пользу государства. Можно не сомневаться в том, что государство своего добьется.
Таким образом, предстоит крупнейший акт единоразовой национализации, да еще и на примере самого богатого предпринимателя России: масштабно и наглядно. При этом очевидно, что речь идет об устойчивом тренде. Лишь за это лето Генпрокуратура потребовала национализации рыбопромышленного холдинга «Тефида», Пермского порта и компании «Метафракс Кэмикалс». Причем в последнем случае речь идет о якобы незаконной приватизации, имевшей место в 90-е годы. Иными словами, был бы клиент, а дело найдется, даже если повод придется поискать в давно минувших временах.
Большому российскому бизнесу не позавидуешь. На внешних рынках он если не под санкциями, то под большим подозрением, на внутреннем условность частной собственности ощущается как никогда: в любой момент придут и вынудят заплатить единоразовый немалый взнос на военные нужды, либо и вовсе потребуют вернуть сколоченные капиталы. Многие наверняка жалеют, что не проявили настоящий патриотизм раньше, на этапе, когда можно было общими усилиями не допустить складывания в России режима, который сейчас потрошит бизнес.
Кто-то старается заработать на войне, и даже, наверное, получается, но будущее темно и мрачно. Если даже Андрей Мельниченко, много лет старавшийся минимизировать свою зависимость от российских реалий, не увернулся от ударов, другим остается лишь молиться, чтобы неизбежные потери были не фатальными.