Саакашвили предвещает скорую победу

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал население страны высказать ему свои мысли касательно того, каким они видят будущее Грузии.

«Впереди нас ждут очень сложные процессы, поэтому нам нужно стоять вместе как никогда. Наша страна находится перед большими вызовами, преодолеть их все и построить современную Грузию невозможно без вас, его величества грузинского народа.

Я готов выслушать о ваших проблемах, разделить ваши идеи и планы. Вместе, при включенности каждого, мы должны построить успешную Грузию, откуда не будут убегать в эмиграцию, а наоборот, наши соотечественники возвратятся на родину для лучшего будущего…

Моя главная задача - быть вашим верным слугой для вас и вместе с вами! Для нас нет ничего невозможного! Наши лучшие дни впереди. Победа близка!» - говорится в публикации.