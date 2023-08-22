Гагаузия намерена требовать еще большей автономии

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов не исключает, что жители региона могут потребовать большей автономии от Молдовы из-за разногласий с Кишиневом.

«Не исключен (такой) вариант. Народ требует этого, потому что Республика (Молдова) очень, скажем, вяло относится к нашему законодательству», - ответил он на вопрос о возможности повторного провозглашения Гагаузской Республики.

В мае этого года съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдовы привести законы страны в соответствие с положением «Об особом правовом статусе Гагаузии» и прекратить ущемление прав автономии.

Политики в автономии считают, что закон об особом статусе должен быть внесен в Конституцию Молдовы. Кроме того, депутаты потребовали вернуть Гагаузии собственные таможенную и налоговую службы, предоставить квоты для гагаузов в центральных органах власти.