Россия убивает жителей Донбасса

Российские войска нанесли удар по селам в Донецкой области во вторник, 22 августа. Артиллерийские снаряды убили двух жителей поселка, еще двое ранены, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По их данным, удар был нанесен около 18:30 по местному времени, российские войска ударили по селам Торское и Закотное.

В Торском в результате этого погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет. Еще один местный житель получил множественные травмы грудной клетки, плеча и бедра. Ему оказана медицинская помощь.

В Закитном 26-летний мужчина получил перелом черепа и ушиб головного мозга. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.