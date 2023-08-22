«Байрактар» залетел в Крым
Над Черным морем зафиксирован полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 «Байрактар», сообщили в Минобороны России.
Они вели разведку в районе Крымского полуострова.
«С целью пресечения нарушения государственной границы России были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО», - добавили в оборонном ведомстве.
После этого БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!