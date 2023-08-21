Эльмир Алиев, Валенсия 00:04

Уже сегодня в испанской Валенсии стартует 40-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Важнейшее соревнование с точки зрения попадания на Олимпиаду-2024 в Париж.

В индивидуальных соревнованиях Азербайджан представят призер чемпионата Европы-2023 Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Камилла Гафарова. В финале многоборья, куда попадут 18 лучших гимнасток, будет разыграно 14 олимпийских лицензий. При этом Италия, Германия и Болгария уже имеют по одной путевке, а значит, при определенных обстоятельствах в Париж можно попасть даже с 17-го места. В групповых упражнениях выступят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира: Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан. Здесь в многоборье будет разыграно пять квот на Олимпиаду. Болгария, Израиль и Испания уже завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира, став призерами. Если эти команды в Валенсии окажутся в первой пятерке, что вполне вероятно, то для завоевания олимпийской лицензии будет достаточно пробиться в число восьми лучших команд. Вместе с азербайджанскими гимнастками в Валенсию отправилась замминистра молодежи и спорта Мариана Василева. Бывший главный тренер сборной Азербайджана продолжает уделять много внимания нашим гимнасткам. Перед стартом чемпионата мира она ответила на вопросы haqqin.az.

- Как азербайджанские гимнастки подошли к чемпионату мира – важнейшему соревнованию, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии в Париж? - Я думаю, что подошли в правильном состоянии. Подготовка шла по плану. Исключением стали проблемы со здоровьем нашей групповички Дарьи Сорокиной. Мы были на сборах как раз в Валенсии. На следующий день после возвращения из Испании у Дарьи поднялась температура. Это было почти три месяца тому назад. Спасибо всем врачам, причем не только азербайджанским, но и зарубежным. Был устроен консилиум. Все необходимые обследования были проведены. К счастью, анализы дали отрицательный результат. Она сейчас проходит лечение в Баку.

Дарья выступала в одном из двух упражнений – с мячами и лентами. Ее заменила Гюллю Агаларзаде, которая до этого участвовала только в композиции с обручами. Видимо, у Гюллю такая судьба: она всегда готова выручить команду. - Перед Олимпиадой в Токио лицензионный чемпионат мира в 2019 году проходил в Баку. Там квоты завоевали и групповая команда, и Зохра Агамирова. На этот раз лицензии разыгрываются не в родных стенах, а в далекой Испании. Это сильно усложняет задачу? - Легко вообще не бывает. Сейчас гимнастика настолько развита, что почти одинаковый уровень демонстрируют много команд. А лицензий очень мало. И самая большая сложность для подавляющего большинства гимнасток заключается в том, что им по-настоящему дается лишь один шанс попасть на Олимпиаду. Да, в следующем году будет разыгрываться одна путевка через континентальные чемпионаты. Но это как запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Лучше не доводить до этого. Во многих других видах спорта больше квалификационных олимпийских соревнований. Или спортсмен имеет возможность на протяжении года или двух лет зарабатывать рейтинговые очки. В художественной гимнастике не так. Возвращаясь к вашему вопросу. Легко не бывает. Дома, говорят, стены помогают, но и уровень ответственности другой. Твои болельщики приходят в зал, чтобы увидеть самое лучшее твое выступление и, соответственно, лучший результат. Конечно, родные зрители поддерживают тебя так, как никто другой. Это большой плюс! Но, как я уже сказала, и ожидания тоже большие.

- В мае этого года групповая команда Азербайджана триумфально выступила на чемпионате Европы в Баку, завоевав золото и бронзу. На чемпионате мира прошлого года в Софии мы взяли бронзу. В Валенсии для завоевания олимпийской лицензии фактически нужно попасть в первую восьмерку. Задача кажется вполне выполнимой? - Девочки готовы. Считаю, что мы вполне можем на это рассчитывать. Дай Бог, чтобы все получилось. Конечно, замена гимнастки накануне чемпионата мира – непростое дело. Но в какой-то степени это даже еще больше сплотило команду. Девочки показали, что они на самом деле являются единым целым. Мы никогда не жалуемся и не ищем оправданий. Возможно, это даже первый случай, когда я рассказываю о том, что произошло в команде. Обычно мы не афишируем какие-то наши трудности и стараемся в любом случае быть на позитиве. - Сборы в Валенсии, которые наша команда провела несколько месяцев назад, наверняка помогли ей сейчас быстро адаптироваться. Я заметил, что нашим гимнасткам тут многое знакомо. - Вы знаете, что в Баку лучшая гимнастическая арена в мире. Обычно все приезжают к нам. Мы на сборы заграницу практически не выезжаем, потому что у нас идеальные условия. Но после чемпионата Европы приняли решение, что сборы в Испании с психологической точки зрения пойдут гимнасткам на пользу. Было важно сменить обстановку и заранее изучить место, где пройдет лицензионный чемпионат мира. В итоге провели очень хорошие сборы совместно со сборной Испании. Думаю, что обе команды получили массу позитивных эмоций. И будем ждать испанских гимнасток на сборах в Баку. - Перейдем к индивидуальным соревнованиям. Здесь у нас три гимнастки. Но основные надежды, конечно, связаны с опытнейшей Зохрой Агамировой. Она впервые стала призером чемпионата Европы, а совсем недавно взяла два серебра и бронзу на Всемирной Универсиаде в Китае. - Да, Зохра – опытная спортсменка. Иногда мне кажется, что перед большими стартами она даже чересчур ответственно подходит к своим выступлениям. Ей надо просто успокоиться и показать то, что она может. Она уже утвердилась в роли одной из ведущих гимнасток. Сейчас главное – показать свой максимум.