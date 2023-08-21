Си Цзиньпин заявил о высокой миссии Китая

Китай не стремится к гегемонии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в ЮАР.

«Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества», - сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что «Пекин не стремится к гегемонии, не стремится играть в рискованные игры крупных держав».

«Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира», - отметил китайский лидер.