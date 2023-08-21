Заявленные тактико-технические данные на первый взгляд производят впечатление: БПЛА может находиться в воздухе сутки, дальность полета - до 2000 километров, высота полета - до 7000 метров, боевая нагрузка - до 300 кг. Правда, максимальная скорость всего 210 км в час.

Президент Раиси принял участие в презентации нового иранского дрона на выставке, которая была приурочена ко Дню национальной оборонной промышленности. Ирану явно нравится роль законодателя мод в производстве боевых беспилотных аппаратов. Правда, новая модель Mohajer-10 никак не может претендовать на инженерную сенсацию.

Специалисты обращают внимание на внешнее сходство Mohajer-10 на американский дрон MQ-9 Reaper. Правда, на внешнем сходстве все и заканчивается. БПЛА MQ-9 Reaper может находиться в воздухе до 37 часов, максимальная скорость - до 400 км в час, грузоподъемность - 1700 кг. Самое же существенное отличие: американец стоит на вооружении с 2007 года, многократно проходил боевое применение и существует во множестве модификаций. Иранец пока является выставочной моделью, и соответствуют ли заявленные характеристики реальным – большой вопрос.

Mohajer-10 является разработкой с улучшенными данными по сравнению с Mohajer-6, который обладает дальностью полета двести километров, полезной нагрузкой 100 кг, потолком 5,4 км и длительностью полета 12 часов. Mohajer-6 применялся Россией на украинском фронте.

Большие заказы из России как на поставки, так и контракты на строительство производства дронов по франшизе сильно подняли самомнение иранцев по поводу ценности своих наработок.

Вполне возможно, Тегеран постарается договориться с Россией и о поставках Mohajer-10. Правда, на выставочном экземпляре была надпись на иврите и на фарси: «Готовьте укрытия», предназначенная, очевидно, израильтянам. Главный противник исламского режима не изменился.

В Израиле и в Украине, несомненно, обратят внимание на новую модель и учтут возможные перспективы встречи с ней на поле боя. И тут иранских умельцев следует огорчить: крупная малоскоростная цель – легкая добыча для средств ПВО, тем более в странах с соответствующим вооружением и опытом.

А вот для антипартизанской войны вполне подойдет, как американский Reaper использовался в афганских горах и сирийских и иракских пустынях. Поневоле возникает вопрос: с кем и где собрался воевать Иран.