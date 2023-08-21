По информации источников агентства, чтобы оценить интерес покупателей к активам, включающим в себя 7,27-процентную долю в месторождении «Азери - Чираг - Гюнешли», норвежская энергетическая компания работает с американской финансовой компанией Jefferies Financial Group Inc., базирующейся в Нью-Йорке.

Как сообщает агентство Bloomberg, норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA (до 2018 года - Statoil) готовится продать свою долю в крупнейшем нефтяном проекте Азербайджана.

Сообщается также, что сделка по этим активам может составить примерно 1 миллиард долларов и что интерес к покупке доли норвежской компании проявляют Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), американская ExxonMobil и японская Inpex.

В этой связи важно уточнить, что по условиям существующего контракта преимущественное право при продаже своей доли компания Equinor должна предоставить SOCAR.

Как отмечает Bloomberg, заявки на активы Equinor должны быть поданы в ближайшие недели. По словам источника Bloomberg, пожелавшего остаться неизвестным, обсуждения продолжаются, но нет уверенности в том, что они приведут к сделке.

По информации, выложенной на официальном сайте Equinor, норвежская компания имеет также доли в других разведочных и разрабатываемых месторождениях на Каспийском море, а также в экспортном нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан.

Представители Equinor и Jefferies отказались комментировать решение о продаже.

Отметим лишь, что в последние годы норвежская компания постепенно сокращала свое участие в нефтегазовых проектах Азербайджана. Так, в 2015 году Statoil продала нефтегазодобывающей корпорации Petronas (Малайзия) всю свою долю (15,5 процента) в консорциуме по разработке газового месторождения «Шахдениз» в Азербайджане, а также 15,5 процента своих акций в Южно-Кавказском газопроводе.

Остаются неясными истинные причины, из-за которых Statoil покидает крупнейшее газовое месторождение Азербайджана, являющееся на данный момент единственным альтернативным источником для Европы, а также ряд инфраструктурных проектов, направленных на транспортировку газа в страны ЕС.

Тем более что еще полтора года назад представители Equinor заявили, что намерены продолжить свою деятельность в Азербайджане и оставаться приверженными долгосрочным обязательствам по проекту Азери - Чираг - Гюнешли.