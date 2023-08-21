Президент Узбекистана: Я понимаю, когда Ильхам Алиев говорит по-азербайджански

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что они с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым понимают друг друга, когда говорят на родных языках.

«Пройдет, Ильхам Гейдарович, немного времени, нам переводчики не нужны будут или уже на двух языках здесь не надо будет говорить. Я думаю, у нас корни одни, и мы будем на общем языке говорить друг с другом.

Ильхам Гейдарович, я вам хочу искренне сказать: я его прекрасно понимаю, когда он по-азербайджански говорит, и Ильхам Гейдарович мне говорит, что когда я говорю и выступаю на узбекском языке, он на саммитах говорит: «Я полностью тебя понимаю». Так что это говорит о многом, мы должны это знать, ценить, любить и продвигать», - сказал Мирзиёев, выступая с заявлениями для прессы вместе с Алиевым.