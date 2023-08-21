У Байдена не считают, что Украина зашла в тупик

Американские стратеги полагают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении — на юге страны, пишет The New York Times.

По их мнению, основная цель ВСУ - продвинуться к Мелитополю и перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым.

В то же время в США не считают, что война в Украине зашла в тупик. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил следующее: «Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамичное. С обеих сторон происходят атаки и оборона в разных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как Украина продолжает методично и систематически отвоевывать территории».