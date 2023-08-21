Сербского музыканта не пустили в Молдову из-за пророссийских взглядов

Известному в странах восточной Европы сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдову, где он должен был принять участие в музыкальном фестивале Gustar.

Власти Молдовы отказали во въезде в страну Бреговичу из-за его позиции по войне в Украине - об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Молдовы Дмитрий Алайба.

«Танцевать сегодня под музыку Горана Бреговича — это все равно, что танцевать на могилах всех украинцев, погибших в результате вооруженного конфликта», - отмечает молдавский вице-премьер.

Вслед за запретом МИД Сербии потребовал от Молдовы объяснений, после чего пресс-служба пограничной полиции выступила с разъяснениями о том, что запрет в отношении Бреговича действует с 2022 года, и организаторы фестиваля были проинформированы об этом, уточнив, что ранее на границе были усилены меры безопасности.

Сам Брегович также сделал заявление по произошедшему, которое в Instagram опубликовали организаторы фестиваля Gustar - в нем говорится следующее:

«Мы были очень разочарованы, когда в аэропорту молдавской столицы нас не пустили в страну без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе и нигде не сталкивался с какими-либо трудностями. Но заверяю, мы постараемся сделать так, чтобы в следующий раз мои выступления в Молдове не встретили никаких препятствий».