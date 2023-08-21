Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:30

Из-за разногласий между группировками армянских сепаратистов в Ханкенди относительно транспортировки продуктов питания и других товаров по дороге Агдам-Ханкенди, ссоры между ними могут в любой момент перерасти в вооруженный конфликт. Так, группа сепаратистов, которую поддерживает армянский миллиардер Рубен Варданян, отказывается выполнять требования Азербайджана, тогда как «президент» Араик Арутюнян и его сторонники отдают себе отчет в том, что другого пути, кроме как согласиться на прямые переговоры с Азербайджаном и открыть дорогу Агдам-Ханкенди, у них нет.

Согласно последней информации, накануне, в ходе проведенного в Ханкенди заседания «Совета безопасности», Араик Арутюнян вынес решение принимать продукты питания по Агдамской дороге для снабжения карабахских армян. Сообщается, что на этой встрече присутствовал также главный союзник Арутюняна, Карен Матевосян, представляющийся, как «командующий силами самообороны Карабаха». Как известно, конфликт между ханкендинскими сепаратистами обострился после информации о том, что Араик Арутюнян объявил о намерении в ближайшие дни «уйти в отставку». Ситуацию усугубило появление в так называемом «парламенте» Карена Матевосяна в сопровождении группы людей в военной форме. «Командующий силами самообороны» предостерег новоназначенного «спикера», дашнака Давида Ишханяна, а заодно всех оппозиционных «депутатов» от выступлений против «президента» Арутюняна.

После чего в минувшее воскресенье Рубен Варданян обнародовал информацию о том, что решение Араика Арутюняна уйти в отставку было официально озвучено в присутствии восьми человек, и теперь «президент» просто обязан сдержать свое слово. Но тот же Карен Матевосян опубликовал «видеообращение к соотечественникам», в котором, в частности, заявил, что, если все армяне Карабаха не объединятся вокруг Араика Арутюняна, то его люди распустят «парламент» и «правительство», создадут «чрезвычайную комиссию» и возьмут управление в свои руки. В этой связи Генеральная прокуратура Азербайджана в оперативном порядке уже возбудила уголовное дело по факту выступления Матевосяна, предъявив ему обвинения по нескольким статьям, в числе, в призывах против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также в разжигании ненависти на этнической почве. Издаваемая в Армении газета «Грапарак» пишет, что Матевосян является близким другом бывшего полевого командира и генерала Самвела Бабаяна. После того, как дорога Лачин-Ханкенди перешла под контроль Азербайджана, именно Матевосян организовал приезд Бабаяна из Армении в Карабах.

По данным «Грапарак», за активной деятельностью Матевосяна стоит официальный Ереван, цель которого - в случае форс-мажорной ситуации передать «власть» Самвелу Бабаяну, являющемуся сторонником прямых переговоров с Азербайджаном и использования дороги Агдам-Ханкенди. Напомним также, что несколько дней назад Араик Арутюнян под давлением радикалов согласился избрать «спикером парламента» лидера оппозиционных дашнаков Давида Ишханяна, который, едва вступив в должность, назвал «абсолютно неприемлемой» открытие дороги Агдам-Ханкенди. Мало того, встретившись с командирами незаконных вооруженных армянских формирований в Карабахе, Ишханян призвал их «использовать все средства» для достижения открытия Лачинской дороги. Следует понимать, что в случае «отставки» Арутюняна, руководство армянскими сепаратистами формально должно перейти к Ишханяну.

В реальности же, на это место претендует также Рубен Варданян, позиция которого радикальна ничуть не меньше. В любом случае, на данную минуту неизвестно, чью сторону в борьбе сепаратистских группировок в Ханкенди займут незаконные вооруженные формирования армянских сепаратистов, насчитывающие 10-12 тысяч человек. Если подтвердится информация о том, что Арутюнян согласился на открытие дороги Агдам-Ханкенди, то, скорее всего, борьба группировок может достичь критической точки. Наблюдатели не исключают, что при таком раскладе для нейтрализации противников этого решения Арутюнян либо применит вооруженную силу, либо действительно уйдет в отставку, создав самым почву для формирования некоего «Комитета по чрезвычайным ситуациям» во главе с Кареном Матевосяном. Что, в свою очередь, станет в Ханкенди началом процесса самоуничтожения сепаратистских структур и одновременно ускорит начало спецоперации армии Азербайджана на территориях, находящихся под контролем российских миротворцев.