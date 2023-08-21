Взрывы в Москве срочно в номер, обновляется: 04:25
Украинские СМИ сообщают о второй атаке беспилотников на Москву...
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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью российским СМИ прокомментировал новую атаку украинских беспилотников на Москву: "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити".
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Жители Москвы сообщают о взрывах в различных частях российской столицы. В частности, поступают сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино.
Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.
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Взрыв был слышен в районе "Москва-Сити" в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Чуть позднее в том же районе от зданий поднялся дым.
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В эти минуты украинские СМИ сообщили об очередной ночной атаке беспилотников на Москву. По информации, в районе Измайлово слышны взрывы. Во всех аэропортах Москвы введен так называемый план "Ковер".
В свою очередь, ТАСС частично подтверждает распространенную информацию. "Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом нам сообщили в авиационных службах", - говорится в сообщении правительственного российского информагентства.