Суровикину нашли замену

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сказал собеседник РИА Новости, подтверждая, таким образом, распространившиеся накануне сообщения российских журналистов о том, что Суровикин уволен с должности главкома ВКС.

Сергей Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда подразделения ЧВК «Вагнер» выдвинулись на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны РФ о местонахождении Суровикина ничего не сообщали. 27 июня газета The New York Times писала, что Сергей Суровикин мог знать о планах мятежа ЧВК «Вагнер». Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что его несколько дней допрашивала военная прокуратура из-за подозрений в связях с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. В Кремле называли информацию СМИ спекуляцией. Общественно-наблюдательная комиссия Москвы после сообщений о возможном задержании и аресте Сергея Суровикина заявила, что генерала нет в СИЗО «Лефортово» и других столичных изоляторах. 22 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что генерал Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС. По данным РБК, Суровикин продолжит службу в Минобороны, но сейчас находится в «краткосрочном отпуске».

Виктор Афзалов занимал должность врио главкома ВКС, когда Суровикин был командующим Объединенной группировки войск и сил в зоне специальной военной операции в Украине.